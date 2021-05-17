3 человека погибли в Екатеринбурге в результате пьяной ссоры

ЧП случилось в сквере в районе железнодорожного вокзала. Полицейские, учитывая опасность нападавшего, открыли огонь на поражение.

Конфликт в сквере у ж-д вокзала Екатеринбурга произошёл на фоне распития спиртного. Об этом сообщили представители регионального СК, по данным, которые следователи называют предварительными, убиты 3 человека. Это мужчины. Подозреваемого, вооружённого ножом, попыталась задержать полиция; мужчина попытался напасть с ножом на сотрудников МВД, после чего и было применено табельное оружие. По словам пресс-секретаря Управления МВД по СО Валерия Горелых, на предупредительный выстрел в воздух нападавший не отреагировал. Задержанный жив, он в больнице. Сквер, где произошла поножовщина, находится в квартале от площади ж-д Вокзала. Сейчас территория сквера оцеплена, на месте происшествия работают следователи и оперативники.

Более подробная информация о случившемся, в том числе о возбуждении уголовного дела, будет представлена в ближайшее, — заявили в местном управлении СК.