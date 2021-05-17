Пресс-секретарь ЦАХАЛа: За прошедшую неделю в сторону городов Израиля было выпущено 3100 ракет

За прошедшую неделю из Сектора Газа в сторону городов Израиля было выпущено 3100 ракет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь ЦАХАЛа, капитан запаса Анна Уколова.

«Сегодня уже 8 день, когда жители городов Израиля находятся под ракетным обстрелом. К сожалению, ракетные обстрелы все еще продолжаются. Залпы направлены, в основном, на граждан юга страны, но периодически возобновляются залпы в сторону Тель-Авива и центра страны. На сегодняшний день мы насчитываем 3100 ракет, которые были выпущены по нашим городам К нашему счастью систему «Железный купол» дает очень хорошие результаты, 90 процентов ракет были перехвачены и очень маленький процент ракет в итоге достигли своей цели и поразили жилые дома в Израиле – 10 человек за эту неделю погибли», — сказала она.

А.Уколова отметила, что израильская армия наносит ответные удары по инфраструктуре «Хамаса» и «Исламского джихада».

«Все цели израильской армии являются военными объектами <...> По международному праву, если здание гражданское, жилое, используется в военных целях, оно является легитимной целью для армейского удара. Израильская армия дает возможность людям эвакуироваться, мы предупреждаем людей о том, что будет атака по жилому зданию. Это могут быть звонки, это могут быть смс. Есть даже предупредительные ракеты, которые не взрываются, которые делают стук по крыше, направленные на жилое здание, которая армия собирается атаковать. «Хамас», «Исламский джихад», и правительство Сектора Газа, к сожалению, все еще использует тактику живого щита, когда они не дают людям возможности эвакуироваться, они могут специально привести детей на то место, куда должна осуществиться атака», — заключила она.

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