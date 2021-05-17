Вероятность третьей волны пандемии в России очень высока – молекулярный биолог

Вероятность третьей волны пандемии в России очень высока. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса (США) Константин Северинов.

«У нас было очень плохо осенью, а потом все было достаточно благостно. Проблема в том, сколько же людей на самом деле имеют иммунитет. Если мы поверим в официальные данные про 4,5 миллиона переболевших, плюс в 10 миллионов вакцинированных, хотя на самом деле их меньше, то это все равно лишь 10 процентов нашей страны. Это означает, что лишь 1 из 10 людей, которым может встретится коронавирус, будет устойчив, а остальные заболеют. В таких условиях третья волна неизбежна. Если же правда то, что 40 процентов людей переболели уже, то все не совсем так. Я думаю, они (власти – ЭМ) сами не знают», — сказал он.

К.Северинов допустил, что количества произведенных на данный момент доз вакцины не хватит, чтобы вакцинировать население России.

«Никто не сообщает, какое количество доз вакцин реально произведено. Представим себе, что вдруг 50 миллионов выйдут на улицу и потребуют «уколите нас, пожалуйста», вполне возможно, что в течение нескольких месяцев, их желание не сможет быть выполнено, чисто потому что нету вакцины», — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что эффективность российской вакцины «Спутник» достаточно подтверждена.

«У всех вакцин есть побочный эффект. Для большинства людей неважно, умирают ли от тромбов 10 человек на миллион привитых или нет. Потому что эту вероятность невозможно оценить: из миллиона человек за месяц и так несколько тысяч умрет по своим естественным причинам. «Спутник» достаточно исследован и клинически его эффективность подтверждена, не хуже, чем у других ведущих мировых вакцин. Там были проблемы с документами и с некоторой статистикой, какие-то люди то появлялись, то исчезали, но принципиально эти замечания не влияют на то, что вакцина действует», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые с января зафиксировано более 20 000 новых случаев коронавируса за неделю. В целом общее количество заразившихся выросло по стране почти на три тысячи случаев. По данным за предыдущую неделю, отмечается рост смертности из-за коронавируса: за семь дней штаб по борьбе с инфекцией зарегистрировал около 2,5 тысяч смертей, это примерно на 50 больше, чем неделей ранее.