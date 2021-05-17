Три человека погибли при нападении мужчины с ножом на приятелей в сквере у вокзала в
Екатеринбурге, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Мужчина напал на своих приятелей в результате бытовой ссоры после того, как в компании закончился алкоголь. Три человека получили смертельные ранения», — сказал источник.
Нападавший ранен при задержании и находится в больнице.
Расследованием дела занимается Следственный комитет.
Официальной информации по поводу происходящего пока не поступало.
Ранее источник сообщил о нападении мужчины с ножом на прохожих в сквере у вокзала в Екатеринбурге и тяжелом ранении трех
человек.
Три человека убиты в ходе бытовой ссоры в сквере у вокзала в Екатеринбурге
Три человека погибли при нападении мужчины с ножом на приятелей в сквере у вокзала в