Три человека убиты в ходе бытовой ссоры в сквере у вокзала в Екатеринбурге

Три человека погибли при нападении мужчины с ножом на приятелей в сквере у вокзала в

Екатеринбурге, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Мужчина напал на своих приятелей в результате бытовой ссоры после того, как в компании закончился алкоголь. Три человека получили смертельные ранения», — сказал источник.

Нападавший ранен при задержании и находится в больнице.

Расследованием дела занимается Следственный комитет.

Официальной информации по поводу происходящего пока не поступало.

Ранее источник сообщил о нападении мужчины с ножом на прохожих в сквере у вокзала в Екатеринбурге и тяжелом ранении трех

человек.