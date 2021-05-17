Глава Минздрава Михаил Мурашко признаёт, что ситуация с коронавирусом остается напряженной

Прежде всего ситуация напряжена в городах с высокой плотностью населения. По его словам, вне зависимости от того, будет ли третья волна, необходимо сохранить здоровье пациентам, которые имеют хронические заболевания. Мурашко вновь призвал всех активнее вакцинироваться.

Отметим, что накануне в России было выявлено более 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавируса.