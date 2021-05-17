В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении ареста Ивану Белозерцеву

Бывшего губернатора Пензенской области обвиняют в получении взяток. Этот вопрос будет рассмотрен завтра, — передает агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

По делу проходят шесть человек, в том числе глава фармацевтической компании «Биотек» Борис Шпигель.