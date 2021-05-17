Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщает о задержании в Москве муниципального депутата Юлии Щербаковой

Он написал в своем Telegram-канале, что полицейские подошли к ней, когда она выходила из дома. Ей вменяют участие в митинге 21-го апреля. При этом Щербакова в нем участия не принимала. Сейчас она находится в ОВД «Черемушки».

Комментариев правоохранительных органов пока не поступало.