В Государственную думу внесен проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием

Устанавливать их будут исключительно государственные медицинские учреждения. Медицинское заключение для лицензии на оружие будет внесено в электронный реестр с доступом к нему Росгвардии. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы по информационной политике Алек4сандр Хинштейн.

Напомню, об ужесточении оборота оружия вновь заговорили после того, как 19-летний житель Казани устроил стрельбу в гимназии.