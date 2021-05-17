В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на людей у железнодорожного вокзала

Об этом сообщает издание «Екатеринбург онлайн». Очевидцы сообщают, что пострадали три человека. Сквер оцеплен полицией. Официальные комментарии ГУВД по Свердловской области обещают дать чуть позже. Ранее были сообщения, что нападавший убит.
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