Один из самых богатых людей мира, основатель компании «Майкрософт» Билл Гейтс, по данным прессы, будучи в браке проявлял излишний интерес к сотрудницам своих организации.

Гейтс проявлял интерес как к сотрудницам «Майкрософт», так и к тем женщинам, которые работали в благотворительном фонде супругов, пишет газета «Нью-Йорк таймс».

По данным издания, таких случаев было несколько. Так, однажды миллиардер ушел с заседания в Майкрософт и тут же отправил электронное письмо проводившей совещание сотруднице с приглашением на ужин. В ресторан он позвал и девушку из благотворительного фонда, с которой встретился на одной из вечеринок в Нью-Йорке.

При этом, как рассказали газете сами девушки, Гейтс не был настойчив и давал возможность отказаться от встреч в неформально обстановке. Кроме того, он не использовал служебное положение, но нынешние и бывшие сотрудники компаний отмечают, что все это создавало неблагоприятную рабочую среду.

«Нью-Йорк таймс» отмечает, что неясно, знала ли об этих проявлениях интереса мужа супруга Мелинда. Однако известно, что она резко негативно воспринимала дружбу Билла Гейтса с миллиардером Джеффри Эйпштейном, которого обвинили в педофилии.

Состояние четы Гейтсов оценивается в почти 145 миллиардов долларов. Это может стать самым дорогим в истории бракоразводным процессом.