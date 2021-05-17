Палестинские радикалы из сектора Газа за последние сутки выпустили по территории Израиля не менее 60-ти ракет

Об этом сообщает армия обороны Израиля. 10 разорвались на территории самого анклава, десятки были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В свою очередь, израильская авиация нанесли удары по домам девяти командиров ХАМАС, в некоторых из которых были обнаружены склады оружия.