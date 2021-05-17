Принадлежащий Минобороны оператор связи «Воентелеком», по данным газеты «Коммерсантъ», может стать банкротом

За последние три года к нему подано более 100 исков на сумму, превышающую 7 миллиардов рублей. Оператор утверждает, что выполнил все обязательства и в последние годы получает стабильную прибыль. Речь идет о компании, которая выполняет подрядные работы по обеспечению связи структур Минобороны.