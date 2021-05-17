Правительство разрабатывает новые меры сдерживания цен на сахар

Сейчас цена за килограмм сахара зафиксирована в рознице на уровне 46 рублей. В конце прошлого года после критики Президента ритейлеры договорились с правительством объявить мораторий, Который действует до первого июня и продлевать его у сторон намерений нет. В Правительстве предлагают создать фонд , запасы которого помогут осуществлять интервенции на рынок и тем самым сдерживать цены. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Коммерсант цитирует ее выступление на совещании с производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков. Ситуацию стабилизирует и беспошлинная квота на импорт в 350 тысяч тонн, которая действует до конца августа. Тем мне менее, производители сомневаются в действенности предложенных мер. Сахарную свеклу в этом году посеяли позже обычного из-за погодных условий, что может вызвать резкий рост цен в момент пикового спроса на сахар.

Эксперты, опрошенные Коммерсантом, констатируют, что многим предприятиям приходится работать с нулевой и даже отрицательной рентабельностью, поскольку доля сахара в цене продукции может достигать 90 процентов.