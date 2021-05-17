Мосгорсуд сегодня рассмотрит иск столичной прокуратуры о признании структур Алексея Навального экстремистскими

Речь идет, в частности, о Фонде борьбы с коррупцией, который ранее был признан российскими властями иностранным агентом.

Соратник оппозиционера Иван Жданов ранее говорил «Эху», что считает этот иск политически мотивированным.

Ранее адвоката Ивана Павлова, представляющего интересы ФБК, обвинили в разглашении данных предварительного расследования по делу журналиста Ивана Сафронова.