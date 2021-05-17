Саудовская Аравия открывает сегодня государственные границы

Королевство отменяет запрет на сухопутное, водное и воздушное сообщение с другими государствами. Однако, уехать за границу смогут не все подданные, а только те, кто привился от коронавируса или переболел им не менее, чем за месяц до отъезда. Покинуть страну также смогут и несовершеннолетние, у которых есть страховой полис, покрывающий расходы на лечение за рубежом. Об этом со ссылкой на МИД Саудовской Аравии сообщает агентство ТАСС.

Руководство страны закрыло границы в декабре прошлого года из-за появления нового штамма коронавируса. Местные власти составили список из двадцати государств, после посещения которых в течение двух недель в Саудовскую Аравию не пускали даже для совершения транзитных поездок.

Ранее власти королевства также запретили выходить на работу людям, еще не привитым от коронавируса. При этом, по данным агентства Reuters, всего вакцинацию прошли чуть более 16-ти процентов подданных Саудовской Аравии.