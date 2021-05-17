В Испании прекратили расследование, связанное с предполагаемым вмешательством России в каталонский кризис.

Национальная судебная коллегия Испании, по данным местной прессы, прекратила расследование, связанное с предполагаемым вмешательством России в каталонский кризис.

В частности, как пишет газета «Диарио», не было предоставлено никаких доказательств. Прокуратура упрекнула полицейских в том, что они предоставили суду показания лишь одного осведомителя и ссылки на информацию в газетах.

Дело было открыто в ноябре 2019-го года после того, как появились сведения о возможной деятельности в разгар кризиса в Каталонии группы, связанной с российскими спецслужбами.