ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт» на уровне 342-х рублей

В сообщении ведомства говорится, что препарат поступил в гражданский оборот. Четвертая по счету вакцина российского производства является упрощенной версией препарата, который разработан в центре имени Гамалеи. Она подразумевает ввод одной дозы, а не двух.

Число заражений коронавирусом в мире приближается к 163-м миллионам, — сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. Больше всего новых случаев по-прежнему выявляют в США, Индии и Бразилии.