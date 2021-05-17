Во многих странах на фоне улучшения эпидемиологической ситуации отменяются ограничения

Так, в Великобритании с сегодняшнего дня открываются кинотеатры, музеи и полноценно заработают рестораны. В крупнейшем городе Австралии, Сиднее, единственным требование останется обязательное ношение маски во время авиаперелетов. В Турции снимаются ограничения на выход из дома лиц старше 65-ти лет, которые получили две дозы вакцины от коронавируса. Впрочем, в этой стране продолжает действовать комендантский час.