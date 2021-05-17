Армия обороны Израиля сообщает, что авиация нанесла удары по домам девяти командиров ХАМАС в секторе Газа

По данным израильских военных, атакованные дома использовались в качестве террористической структуры, а в некоторых из них были обнаружены склады оружия.

Премьер Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что удары по сектору Газа продолжатся.

Палестина утверждает, что жертвами авиаударов со стороны Израиля стали более 200 человек.

Тем временем США в третий раз за минувшую неделю заблокировали принятие Совбезом ООН заявления, призывающего к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Как сообщает газета «Таймс об Израэль» со ссылкой на дипломатов, проект заявления был подготовлен Норвегией, Тунисом и Китаем. В нем критике подвергаются обе стороны конфликта.