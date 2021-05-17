Мосгорсуд рассмотрит сегодня дело о признании организаций, связанных с политиком Алексеем Навальным, экстремистскими

Суд будет принимать решение сразу в отношении трех организаций: Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан, которые российские власти считают иностранными агентами, а также общественного движения «Штабы Навального».

Ранее прокуратура уже приостановила деятельность последнего. В ведомстве уверены, что их работа была нацелена на изменение конституционного строя страны, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

В свою очередь Росфинмониторинг включил «Штабы Навального» в список экстремистских еще до рассмотрения дела в суде. При этом, как отмечали соратники политика Алексея Навального, такой организации как «Штабы Навального» не существует. Более того, сразу после того, как у прокуратуры появились претензии к работе движения, оно было распущено.

Между тем, руководитель «Команды 29» адвокат Иван Павлов, который представляет интересы ФБК в суде, недавно сам стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в разглашении данных по делу журналиста Ивана Сафронова. Сам Павлов отмечал, что интерес ФСБ может быть вызван именно тем, что он занимается делом о признании организаций Навального экстремистскими

Соратники оппозиционера уверены, что дело носит исключительно политический характер.