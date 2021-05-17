Билл Гейтс, как утверждает газета The New York Times, преследовал женщин, которые работали в его компании

Источники издания утверждают, что это произошло задолго до того, как миллиардер решил развестись со своей супругой Мелиндой. Газете стали известны несколько случаев, когда Гейтс пытался пригласить своих подчинённых на свидание. Вместе с тем они отметили, что поведение главы компании Microsoft не было угрожающим.
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