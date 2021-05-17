Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула город

Она выразила надежду на скорое возобновление в полном объеме работы диппредставительства. Сторроу написала в Инстаграме, что расскажет американцам о том, как у них много общего с россиянами, а также пообещала угостить их пельменями.

Ранее американская сторона объявила, что генконсульство в Екатеринбурге продолжит работать, но с 1-го апреля не будет оказывать визовые услуги.