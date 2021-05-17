В Эстонии начались крупнейшие военные учения с участием НАТО

Утверждается, что их цель – завершить обучение призывников и отправить в резерв как можно больше хорошо подготовленных военнослужащих. В общей сложности в маневрах принимают участие около 7-ми тысяч военнослужащих. В учениях задействованы сотни единиц техники, — передает Интерфакс.