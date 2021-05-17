В Киеве сегодня будет рассматриваться апелляция экс-президента Украины Януковича по делу о государственной измене

Приговор – 13 лет лишения свободы – ему вынесли заочно.

Виктора Януковича после событий 2014 года обвиняли в государственной измене — в предоставлении иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины. Ключевой уликой обвинения стало письмо в адрес президента России Владимира Путина, в котором Янукович говорил, что Украина оказалась на пороге гражданской войны, царят хаос и анархия, под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие. В обращении экс-президент призывал Москву ввести войска на Украину для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины. Приговор Януковичу вынесли заочно – сам он еще в феврале 2014-го бежал в Россию. Политик настаивал на своей невиновности, его адвокаты заявляли, что речи о введении войск не было и это дело политически мотивировано.

В прошлом году суд на Украине также заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти.