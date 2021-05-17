В Москве должен начаться судебный процесс над бывшим губернатором Ивановской области Михаилом Менем.

Его обвиняют в растрате. По версии следствия, Мень присвоил 700 миллионов рублей из бюджета области в 2011-м году. По делу также проходят два бывших высокопоставленных чиновника. Свою вину Мень не признаёт и называет свое преследование недоразумением.