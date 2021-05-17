Мосгорсуд рассмотрит иск о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным

В суд обратилась прокуратура. Соратник политика Иван Жданов ранее рассказал нашей радиостанции, что юристы обжаловали решение Мосгорсуда о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией, который власти считают иностранным агентом.



Многие материалы дела засекречены, поэтому журналистов и слушателей не пустят на заседание. Суд, перед тем как адвокаты команды Алексея Навального озвучат свою позицию, должен ответить на их ходатайства. Они на предварительных слушаниях просили рассекретить иск о запрете региональных штабов политика, а также Фондов борьбы с коррупцией и защиты прав граждан – обе организации в России признаны иноагентами. Структуры Навального прокуратура Москвы обвиняет в экстремизме. Их цель как считают в надзорном ведомстве создать условия для изменения основ конституционного строя – в том числе с использованием сценария цветной революции. Глава правозащитного проекта «Команда 29», адвокат Иван Павлов, который представляет интересы соратников политика, теперь сам фигурант уголовного дела. Его обвиняют в якобы рассекречивании материалов дела журналиста Ивана Сафронова. Павлов не исключил, что привлёк внимание ФСБ поскольку представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией.

Адвоката Ивана Павлова, который представляет интересы соратников Алексея Навального по этому иску, ранее обвинили в разглашении тайны следствия по делу журналиста Ивана Сафронова.