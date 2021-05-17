Министерство сельского хозяйства, как пишет газета «Коммерсантъ», планирует новые меры регулирования рынка

Представители бизнеса уверены, что они приведут к «запредельным» ценам на сахар.

В правительстве хотят создать государственный фонд, который позволил бы ограничить количество сырья на рынке и обеспечивать его бесперебойные поставки. Кроме того, они намерены ввести ежегодную квоту на беспошлинный импорт, сообщила заместитель главы Министерства сельского хозяйства Оксана Лут.

Газете «КоммерсантЪ» эту информацию подтвердили, однако отметили, что пошлины на импорт пока не рассматривают в качестве постояннодействующей меры.

В министерстве также отмечают, что в связи с тем, что сеять сахарную свеклу в южных регионах в этом году начали несколько позже, есть вероятность того, что в 2022-м сахарный песок подорожает. Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин добавляет, что на сахар приходится от 15 до 90% себестоимости кондитерских изделий. И даже небольшое подорожание сырья приводит к убыткам небольших предприятий.

Кроме того, как отмечают эксперты издания, предложения правительства не помогут решить проблему с дефицитом российского сахара на рынке, поэтому среди вариантов остается закупка дорогого импортного сырья.

Власти страны занялись регулирование цен на продукты в конце прошлого года. Тогда же была введена фиксированная цена на сахар. Действие этого соглашения заканчивается 1 июня.