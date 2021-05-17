В Эстонии стартовали крупные военные учения «Весенний шторм» с участием войск НАТО

По словам организаторов, трехнедельные учения будут проводиться в этом году в сокращенном масштабе и с более строгими ограничениями, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса между его участниками, передает «Интерфакс». В общей сложности в учениях принимают участие около 7 тыс. военнослужащих сил обороны Эстонии, а также дислоцированной в республике боевой группы НАТО, подразделений вооруженных сил США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании.