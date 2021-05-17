Самолеты Израиля этой ночью нанесли удары по девяти домам командиров движения ХАМАС

Согласно заявлению военных, некоторые дома использовались для хранения оружия. По данным израильских военных, за неделю из палестинского анклава было выпущено более 3 тысяч ракет. Так, ракета попала в жилой дом в городе Ашкелон, рассказала нашей радиостанции пресс-секретарь Анна Уколова



Израиль наносит ответные удары. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — более 210

