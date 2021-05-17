Согласно заявлению военных, некоторые дома использовались для хранения оружия. По данным израильских военных, за неделю из палестинского анклава было выпущено более 3 тысяч ракет. Так, ракета попала в жилой дом в городе Ашкелон, рассказала нашей радиостанции пресс-секретарь Анна Уколова
Израиль наносит ответные удары. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — более 210
Самолеты Израиля этой ночью нанесли удары по девяти домам командиров движения ХАМАС
Согласно заявлению военных, некоторые дома использовались для хранения оружия. По данным израильских военных, за неделю из палестинского анклава было выпущено более 3 тысяч ракет. Так, ракета попала в жилой дом в городе Ашкелон, рассказала нашей радиостанции пресс-секретарь Анна Уколова