Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень опасности из-за жары

Это означает, что погода может быть опасна для человека. Сегодня ожидается до 30-градусов в столице. На этой неделе в ряде регионов будут супервысокие температуры, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет выше нормы в отдельных субъектах федерации на 10-12 градусов. Так, жара до 36-37 градусов ожидается в Астраханской, Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. .