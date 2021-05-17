Целый ряд стран ослабляет сегодня ограничения, введённые ранее из-за коронавируса

Турция сегодня отменяет запрет на путешествия по стране. На иностранных туристов это не распространится, уточнили в МВД. В будни срок действия комендантского часа немного сократится. Он будет начинаться не в семь вечера, а в девять, и продлится как раньше до пяти утра. Президент Реджеп Эрдоган обещал к июню серьёзно ослабить ограничения. На Кипре также сократят продолжительность комендантского часа, люди смогут свободно пользоваться рядом объектов сферы обслуживания. Для этого больше не нужен пропуск, который подтверждает отсутствие у человека коронавируса, сообщает агентство ТАСС. В Австрии школы как ожидается вернутся к привычной работе. Вена также расширяет список стран, по прилёту из которых обязателен 10-дневный карантин. В Великобритании возобновят работу кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, а также рестораны, пабы и бары. Университеты вернутся к очному формату занятий, а студентам и школьникам разрешат не носить маски в классах, аудиториях и коридорах.

В Греции сегодня возобновят работу музыкальные школы, консерватории, спортивные залы и ясли, в Чехии откроются летние террасы ресторанов. Клиентам придётся предъявлять отрицательный тест на коронавирус. За этим последит полиция или сотрудники санитарно-гигиенической службы.