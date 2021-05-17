В Вильнюсе суд рассмотрит жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет на въезд в Литву в течении пяти лет

В Вильнюсе суд сегодня рассмотрит жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет на въезд в Литву в течении пяти лет. Он оказался в черном списке из-за своей позиции по Крыму.

«Использовать культуру в политических целях недостойно», — подчеркнул ранее адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский. Он подчеркнул, что исполнитель намерен бороться и отстаивать свою позицию в разных инстанциях. Сегодня жалобу будет рассматривать Вильнюсский окружной административный суд, причем в порядке упрощенного производства — без вызова сторон, то есть сам Киркоров присутствовать на заседании не будет. Он попал в список нежелательных лиц Литвы в январе. Как объяснили в МВД республики, артисту запретили на пять лет въезжать в страну из-за поддержки присоединения Крыма к России. В МИДе Литвы подчеркивали, что не будут пускать в страну исполнителей, использующих «мягкие меры пропаганды». Напомню, что из-за Крыма Киркоров также не может приехать на Украину – Киев запретил въезд в страну российским артистам, выступавшим на полуострове после аннексии.

Завтра Киркорову предстоит еще один суд, на этот раз по иску одного из латвийских банков, требующего взыскать с исполнителя долг и штраф на сумму почти 800 тысяч евро. Рассматривать дело будет Мосгорсуд.