Никулинский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит дела протестующих против закона о просветительской деятельности

Накануне днем у здания МГУ были задержаны 26 человек, среди них, по информации портала «ОВД-Инфо», были провокаторы. Задержанных вечером отпустили из полиции. Но на них составили административные протоколы об участии в несогласованной акции, что грозит штрафом до 20 тысяч рублей. Петиция против закона о просветительской деятельности ранее собрала на сайте Change.org почти 250 тысяч подписей. Закон, в частности, не дает проводить лекции и мастер-классы без заключения официального договора об оказании услуг с конкретными организациями. Волна недовольства повышает шансы, что документ будет отредактирован, сказал в интервью «Эху Москвы» профессор Шанинки Григорий Юдин, который был на этой акции.