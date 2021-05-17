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06:07, 17 мая 2021

Выставка портретов Надежды Мандельштам «Дар Бориса Мессерера» открывается в Музее истории литературы ХХ века

Выставка портретов Надежды Мандельштам «Дар Бориса Мессерера» открывается в Музее истории литературы ХХ века на Зубовском бульваре.

Музей истории литературы ХХ-го века на Зубовском – комплекс музейных экспозиций, призванных воссоздать достойную картину развития русской литературы советского времени. Экспозиционные модули в этом музее, посвященные Булгакову и Платонову, будут открыты в будущем. А пилотная экспозиция «Улица Мандельштама: Осип и Надежда» впервые приняла гостей 15 март сего года. Стихи мужа для потомков спасла Надежда Яковлевна, что всегда вызывало восхищение Бориса Мессерера и его жены Беллы Ахмадуллиной, тесно общавшихся с вдовой Мандельштама в последние годы ее жизни. Борис Мессерер передал также хранившуюся в его семье гипсовую посмертную маску и слепок руки Надежды Яковлевны, которые также представлены на выставке.

Выставка служит своеобразным дополнением к мандельштамовской экспозиции.


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