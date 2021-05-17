Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума сегодня предстанет перед судом по обвинениям в коррупции

Бывшего главу государства подозревают в торговле влиянием и вымогательстве взяток в общей сложности по 16-ти эпизодам, в основном связанным с закупками истребителей, судов для ВМФ и другого вооружения у производителя из Франции. Именно на фоне этих обвинений его в свое время вынудили подать в отставку. Отдельные эпизоды касаются событий 20-летней давности, когда Зума уже работал вице-президентом.

Как отмечает местная пресса, 79-летний политик делал все, чтобы как можно дальше оттянуть время начала процесса. Незадолго до начала слушаний от него в один день отказались все его адвокаты – без объяснения причин. Журналисты предположили, что это очередная уловка с целью искусственно создать уважительную причину для переноса суда. Сам политик своей вины не признает.

Зума возглавлял ЮАР с 2009 по 2018 год.