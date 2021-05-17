Жара до 36-37 градусов ожидается в Астраханской, Оренбургской, Курганской и Тюменской областях

На этой неделе в ряде регионов будут супервысокие температуры, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет выше нормы в отдельных субъектах федерации на 10-12 градусов.
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