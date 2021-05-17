Такие данные приводит израильское радио «Кан». По его сведениям, 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок. Инцидент произошел накануне в пригороде Иерусалима.
В Израиле госпитализированы более 200 человек из-за обрушения трибуны в синагоге
Такие данные приводит израильское радио «Кан». По его сведениям, 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок. Инцидент произошел накануне в пригороде Иерусалима.