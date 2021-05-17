Около 30 сенаторов США призвали к немедленному прекращению огня между Израилем и Палестиной

Обращение подписали представители Демократической партии. Уже неделю из сектора Газа продолжаются ракетные обстрелы Израиля. Этой ночью сирены были слышны на юге страны. В свою очередь, израильская авиация нанесла новые удары. В армии Израиля отметили, что радикальная группировка ХАМАС прячет военные объекты среди домов с мирными жителями. По данным израильских военных, за неделю из палестинского анклава было выпущено более 3 тысяч ракет. В Израиле погибли 10 человек. В Палестине заявляют, что жертв в результате ударов Израиля более 200.