Мосгорсуд приступит к иску прокуратуры, которая требует признать структуры Алексея Навального экстремистскими

На заседание не пустят журналистов – это объясняют наличием в материалах неких секретных сведений. Как ТАСС, интересы соратников Алексея Навального в суде намерен представлять адвокат Иван Павлов, которого обвинили в разглашении тайны следствия по делу журналиста Ивана Сафронова. Ранее соратники политика объявили о роспуске штабов Алексея Навального из-за угрозы уголовного преследования координаторов.