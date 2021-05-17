Правительство поддержало законопроект, который позволит повысить занятость осужденных в колониях

Как ожидается, документ будет сегодня внесен в Госдуму. Его автором выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Законопроект предлагает признать осужденных лиц социально уязвимой категорией граждан. В этом случае их работодатели могут стать социальными предпринимателями, передает ТАСС. В пояснительной записке говорится, что необходимы дальнейшие меры, направленные на использование труда заключенных, поскольку еще не все производственные мощности уголовно-исполнительной системы загружены и не полностью используется земельный фонд.

