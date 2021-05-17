Главы внешнеполитических ведомств США и России могут обсудить «Северный поток-2», допустили в Госдепартаменте

По словам сотрудника американского ведомства, которые приводятся на его сайте, также темой обсуждения станут двусторонние отношения. Энтони Блинкен и Сергей Лавров проведут переговоры 19 мая в Исландии, куда приедут для участия в заседании Арктического совета. Это будет их первая встреча. Власти США выступают против завершения проекта «Северный поток-2», это газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря.