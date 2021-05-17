Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о вреде переработок

Увеличение продолжительности рабочей недели с 40 до 55 часов более ведет к росту риска инсульта на 35% и смерти от ишемической болезни сердца на 17%. В опубликованном накануне докладе говорится, что особенно сильно переработка сказывается на здоровье мужчин, на которых приходится 72% всех смертей, передает ТАСС. В России 90% сотрудников сообщили, что им приходится работать сверхурочно. Об этом говорится в исследовании международной компании Hays вместе с сервисом «ХабрКарьера».