Генпрокурор Белоруссии заявил, что после президентских выборов в республике были осуждены более 80 неонацистов

Идеи нацизма пытаются протолкнуть в белорусское общество извне, утверждает Андрей Швед. Он добавил, что установлены сведения о еще живых нацистских преступниках которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов на территории Белоруссии, передает ТАСС. Генпрокурор сказал, что Минск будет добиваться в международном трибунале признания геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны.