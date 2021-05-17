Директор центра генетики университета «Сириус» рассказал, что его специалисты изучают долгожителей

Главная задача – найти гены, защищающие от болезней пожилого возраста, таких как атеросклероз, рак, болезнь Альцгеймера, сказал Евгений Рогаев в интервью газете «Известия». Он отметил, что ученых из «Сириуса» особенно интересуют процессы старения мозга. Рогачев добавил, что Олимпийский медиацентр в Сочи переоборудуют в огромную генетическую лабораторию. Научно-технологический университет «Сириус» был создан по поручению президента России. Владимир Путин возглавляет его попечительский совет.