В Эстонии с этого дня начинается массовая вакцинация от коронавируса

Сделать прививку может любой желающий старше 16 лет, пишут местные СМИ. Власти уточнили, что лицам моложе 50-ти будут колоть вакцины компаний Pfizer и Moderna, а тем, кто старше, будут делать прививки препаратом AstroZeneca. Администраторы портала для заявок на вакцинацию на прошлой неделе сообщили, что граждан, которые хотят сделать прививку, так много, что из-за большой нагрузки возникали перебои в работе сервиса.