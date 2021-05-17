В Великобритании сегодня заметно смягчают коронавирусные ограничения

Британцам с этого дня разрешено ходить друг к другу в гости и отдыхать за рубежом. Гостиницы начнут принимать постояльцев, кафе и пабы смогут обслуживать посетителей не только на террасах, но и в помещениях, передает ТАСС. Откроются кинотеатры и музеи.