Мосгорсуд сегодня начнет рассматривать по существу иск о признании структур Алексея Навального экстремистскими

Речь идет о штабах политика и Фонде борьбы с коррупцией, который внесен в список иностранных агентов. Заседание пройдет в закрытом режиме, это объясняют содержанием в материалах иска неких секретных сведений. Как передает ТАСС, интересы соратников Алексея Навального в суде намерен представлять адвокат Иван Павлов, которого обвинили в разглашении тайны следствия по делу журналиста Ивана Сафронова.