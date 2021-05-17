Чиновники в Петербурге готовы заключить мировое соглашение по иску об уничтожении граффити с Даниилом Хармсом.

Это следует из ответа губернатора Александра Беглова на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского. Парламентарий опубликовал его в своем телеграм-канале. В письме говорится, что администрация Центрального района Петербурга может дать время для согласования изображения на фасаде дома. Иск был подан к товариществу собственников жилья. Ранее за сохранение портрета писателя Даниила Хармса выступили глава Эрмитажа Михаил Пиотровский и Союз писателей Петербурга.