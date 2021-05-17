Генпрокурор Белоруссии заявил, что Минск будет добиваться признания геноцида белорусов в годы войны

Андрей Швед в эфире гостелевидения сказал, что доказательства будут представлены международному трибуналу. Он напомнил, что геноцид как преступление не имеет срока давности. По его словам, Белоруссия будет наставить на привлечении к ответственности оставшихся в живых участников нацистских карательных батальонов.