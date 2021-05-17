Армия Израиля сообщила о возобновлении обстрелов юга страны из сектора Газа

По данным израильских военных, за неделю из палестинского анклава было выпущено более 3 тысяч ракет, свыше трети были перехвачены, часть упала, не долетев до границы. В Израиле погибли 10 человек. В Палестине заявляют, что жертв в результате ударов Израиля более 200.